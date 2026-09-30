Prórroga a subsidio del transporte colectivo

En medio de exigencias de pasajeros por mejorar el servicio de transporte colectivo, a 58 diputados les pareció idóneo seguir dándole subsidio a los empresarios. Los buses seguirán recibiendo $500 dólares y $250 dólares los microbuses. La vigencia estará hasta diciembre de 2027, que implica otorgar $0.10 centavos por galón de diésel y gasolina, además de $0.04 por persona. Algunos usuarios siguen exigiendo que la atención mejore y no solo se quede en promesas.

La prórroga se da en un momento en el que los empresarios han expuesto en múltiples dificultades que enfrentan por el aumento en sus costos de operación, principalmente por el precio del diésel, más de 350 unidades de transporte colectivo han dejado de operar en el salvador durante 2026.

Los transportistas también han reclamado el pago de las compensaciones correspondientes a julio y agosto. Los empresarios han solicitado en repetidas ocasiones aumentar el pasaje mientras piden dialogar con el gobierno para buscar soluciones a la crisis que según ellos es insostenible.