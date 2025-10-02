La Asamblea Legislativa ratificó este martes la prórroga número 43 del régimen de excepción, que se mantendrá vigente hasta el 1 de noviembre de 2025. Esta medida fue implementada el 27 de marzo de 2022, tras una ola de homicidios adjudicados a las pandillas, y desde entonces se ha renovado cada mes, acumulando más de tres años y medio de aplicación continua.

Según el gobierno, el régimen ha permitido más de 89,500 capturas de presuntos pandilleros y ha reducido la tasa de homicidios a 1.9 por cada 100,000 habitantes en 2024.

Esta prórroga mantiene restringidas tres garantías fundamentales:

Libertad de asociación y reunión: el estado limita la posibilidad de organizar o participar en reuniones que puedan afectar el orden público.

Inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones: se autoriza la intervención de llamadas, mensajes y otros medios de comunicación sin necesidad de orden judicial.

Garantías procesales en detenciones: se amplía el plazo de detención administrativa más allá de 72 horas, se limita el derecho a ser informado de inmediato sobre las causas de la detención y se restringe el acceso inmediato a la defensa legal.

Debido a esto organismos de derechos humanos han señalado que estas limitaciones han dado lugar a detenciones arbitrarias, muertes en custodia y violaciones al debido proceso.

Sin embargo, encuestas recientes reflejan que más del 80% de la población salvadoreña respalda la medida y considera que sigue siendo una herramienta útil para combatir a las pandillas.