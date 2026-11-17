El propulsor inferior del cohete Starship activó un aborto automático y se desvió hacia el océano, donde explotó durante la decimoquinta prueba de SpaceX. La compañía esperaba atrapar también esta sección con los brazos mecánicos de la torre de lanzamiento.

El plan consistía en agarrar el propulsor Super Heavy seis minutos y medio después de su regreso, pero el mecanismo se abortó pocos minutos después del lanzamiento del viernes.

Elon Musk publicó en X que el propulsor tenía un nivel de combustible ligeramente bajo. SpaceX necesita recuperar de forma confiable ambas partes del sistema Starship para volar repetidamente y reducir drásticamente los costos. La compañía había logrado atrapar el propulsor en tres vuelos de prueba anteriores.