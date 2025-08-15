Recientemente la mesa de transporte anunció una propuesta para brindar servicio exclusivo a la población estudiantil a nivel nacional, proyecto que entraría en la compensación económica por el gobierno, sin embargo, especialistas en el transporte escolar, mencionan que el servicio no se trata solo de la movilización de los menores a los centros educativos, ya que ellos le brindan una atención personalizada a cada niño.

Teresa, tiene más de una década brindando el servicio escolar en San Salvador, movilizando al día decenas de estudiantes a colegios en la capital, ella llega casa por casa para recoger a los estudiantes, pues tiene a su cargo desde los más pequeños hasta bachillerato.

El transporte público de pasajeros se ha visto involucrado en al menos 692 accidentes de tránsito a nivel nacional, siniestros que han causado la muerte de aproximadamente 32 usuarios, padres de familia señalan estar de acuerdo con la iniciativa si se mejoran las condiciones de seguridad del servicio colectivo y si este es subsidiado por el gobierno para apoyar a familias de escasos recursos.

En El Salvador, hay más de 9,000 unidades vigentes de transporte público, que brinda atención al 70% de la población, los transportistas no han explicado como seria la modalidad de este nuevo servicio a estudiantes, es decir si será personalizado o habrá puntos de encuentro.