Propuesta del sector laboral para jornada ampliada

Ante la comisión técnica del Consejo Superior del Trabajo, la presentación laboral expuso su propuesta para modernizar los tiempos de trabajo y pusieron como primer punto el llamado salario vital: un monto que, a diferencia del salario mínimo, busca cubrir el costo real de una vida digna para el trabajador y su familia.

La propuesta coincide con la de los empleadores en la necesidad de actualizar los horarios, pero exige respeto a los derechos ya conquistados por los trabajadores. La ministra de Economía, María Luisa Hayem, escuchó la socialización de las propuestas de trabajadores, empleadores y gobierno.

Según Castro, hay entre nueve y diez propuestas sobre la mesa, como jornadas de 11 horas de lunes a jueves con descanso el fin de semana, o de 10 horas entre lunes y jueves más cuatro horas el viernes, además de esquemas diferenciados según cada sector económico.

El debate se centra en redistribuir el tiempo laboral, no en tocar el límite de 44 horas semanales: ningún sector ha presentado aún una propuesta técnica para bajarlo o ampliarlo.