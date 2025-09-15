Más lluvias y tormentas se pronostican para hoy, mañana 16 de septiembre y el miércoles, debido a la influencia de una onda tropical y una vaguada que afectan al territorio.

Estas condiciones, que estarán acompañadas por vientos entre 10 y 20 km/h, predominarán sobre la cordillera volcánica, la zona montañosa norte y la región oriental.

El pronóstico, que genera preocupación entre comunidades vulnerables, incluye riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos en áreas con alta saturación de suelos.