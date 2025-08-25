Agosto cerrará con lluvias con mayor probabilidad de ocurrencia en horas de la tarde y noche. El ministro de Medio Ambiente asegura que septiembre podría llegar acompañado de intensas de precipitaciones, por lo cual se mantienen vigilantes ante la formación de posibles fenómenos meteorológicos

Las zonas altas y montañosas continúan siendo vulnerables a deslizamientos y derrumbes durante el invierno, peligro que podría incrementar si se cumplen las proyecciones climáticas para el próximo mes

En cuanto a la actividad sísmica en el distrito de San Lorenzo, Ahuachapán y alrededores; Fernando López menciona que se debe a la activación de fallas locales. La mayor parte de temblores se han registrado en el sector de Jalpatagua, Guatemala; indicó el funcionario.