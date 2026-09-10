Prohíben la venta a revendedores en agromercados

Frutas y verduras a precios accesibles es parte de lo que se encuentran en los agromercados, sin embargo, se ha detectado que algunas personas llegan de forma recurrente a comprar productos para revenderlos.

Una situación que ha generado distintas reacciones entre quienes acuden a estos puntos para abastecer sus hogares.

Y es que recientemente, el Ministerio de Agricultura anunció la prohibición de vender productos a personas que pretendan adquirirlos para la reventa.

Las autoridades señalan que quienes necesiten abastecerse al por mayor pueden hacerlo en las centrales de abasto, pero ¿cómo identifican a quienes llegan a los agromercados con esta intención?

Sin embargo, algunas personas pueden tener una perspectiva distinta sobre esta restricción.

Los encargados y supervisores de los agromercados serán los responsables de aplicar estos controles y es que, según esta cartera de Estado, el objetivo es que los productos ofrecidos en estos puntos sean destinados principalmente al consumo de las familias.