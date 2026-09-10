Prohíben ingreso de turistas a iglesia El Rosario

Este es el video que inicio la polémica en redes sociales, en él una persona intentaba ingresar a la iglesia El Rosario en el centro histórico de San Salvador y había un cartel que solicitaba un cobro a turistas que deseaban conocer la iglesia. De momento solo se puede ingresar a las misas.

Según el video el precio era de un dólar para nacionales y dos dólares para turistas extranjeros de momento el cobro ha quedado sin efecto. Pero muchos que habían viajado desde lejos no pudieron ingresar al histórico lugar. Para la feligresía fue una sorpresa la decisión.

Al finalizar la misa pudimos constatar que las puertas se cerraron inmediatamente y las luces apagadas, buscamos la postura de la oficina parroquial a un costado de la iglesia, sin embargo, nadie brindo declaraciones al respecto. De momento se desconoce qué motivo el cobro.