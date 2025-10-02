El Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador estableció una veda nacional que prohíbe la captura de camarón marino desde el 1 de octubre hasta el 14 de noviembre en toda la costa salvadoreña.

La medida, que tiene una duración de 45 días, busca proteger el proceso de reproducción de la especie durante su temporada crítica.

La disposición afecta directamente a los pescadores artesanales e industriales, quienes deberán suspender todas las actividades de pesca del crustáceo durante este período.

La veda forma parte de las estrategias de conservación que implementa anualmente la cartera de Estado para garantizar la sostenibilidad del recurso marino en aguas territoriales.