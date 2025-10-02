Desde 2013 la empresa salvadoreña Tortiamigos forma parte del proyecto una mano para crecer impulsado por Walmart, el cual ayuda a las Pymes a mejorar sus procesos de producción y distribución en las diferentes tiendas del país. Para Tortiamigos, la relación con Walmart ha sido de gran beneficio para potenciar su marca.

Gracias al proyecto de Walmart, las ventas de Tortiamigos empezaron a crecer y se han generado más fuentes de empleo.

Según la gerente de operaciones de Tortiamigos, las debilidades de la empresa se convirtieron en fortalezas gracias al apoyo recibido por Walmart, lo que permitió modernizar sus procesos y ampliar su cobertura.

Finalmente, para Walmart impulsar el talento y la innovación de emprendedores locales es parte de su compromiso con el desarrollo económico del país.