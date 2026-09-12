Expandir el programa para beneficiar a más niños, es uno de los principales retos que se plantea embajada de México y el programa escuelas México, en El Salvador, actualmente en el país, 8 centros de estudio públicos forman parte de este beneficio, instituciones que recientemente han visitado para entregarles un apoyo económico que anualmente brindan.

Pero más allá del aporte económico, el programa Escuelas México, apoya a las instituciones con otras necesidades que estas tengan, para fortalecer las herramientas educativas.

Una de las características que tienen las escuelas que forman parte del programa, es que todas llevan por nombre una ciudad, un prócer o un personaje representativo de México, según detallaba el jefe de cancillería, se pretende que más escuelas se unan al programa y resaltar a mujeres mexicanas y su historia.

El programa Escuelas México se ha desarrollado durante más de tres décadas, contribuyendo al fortalecimiento de la educación. Actualmente, este apoyo beneficia a más de 2,000 estudiantes y a 200 docentes, quienes participan en diversas actividades de capacitación y formación.