Programa del migrante desaparecido en la frontera sur de Estados Unidos

La misión de la patrulla fronteriza de Estados Unidos no se limita a detener a quienes intentan ingresar desde México, también cuenta con programas de asistencia humanitaria, como el de migrantes desaparecidos, que funciona desde 2019.

Se trata de un sistema de torres de auxilio que cuenta con 67 puntos, donde los migrantes pueden presionar un botón para solicitar ayuda.

Estas estructuras están distribuidas a lo largo de 400 kilómetros de la frontera sur de Estados Unidos.

Debido a la reducción de más del 90% en los intentos de cruce irregular, el uso de este sistema también ha disminuido, en los últimos meses, solamente tres personas han solicitado asistencia.