Programa de Vivienda para el Bienestar construirá 1.8 millones de casas en México

El Programa de Vivienda para el Bienestar tiene como meta construir 1,800,000 viviendas nuevas durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, y hasta ahora 667,000 viviendas ya fueron contratadas y 277,000 se encuentran en proceso de construcción, según se presentó en la Mañanera del Pueblo.

En estos proyectos ya se han invertido 75,900 millones de pesos y el avance representa 37% de la meta sexenal. En el FOVISSSTE, el programa contempla la atención de créditos que se volvieron impagables mediante descuentos, congelamientos, reestructuras y liquidaciones, con un avance de 321,210 familias beneficiadas de una meta de 400,000.

En el Infonavit, uno de los cambios centrales fue reducir los requisitos para acceder a un crédito: hoy solo hay 3 condiciones: ser derechohabiente, tener 6 meses cotizando y no tener casa propia. Con esta modificación, casi 75% de las personas que han recibido estas viviendas tienen entre 18 y 39 años.