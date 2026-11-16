El programa de becas para hijos de colaboradores de PAIR ha beneficiado a más de 460 estudiantes desde su creación en 2017, con un aporte de 140 mil dólares.

Durante el último año se otorgaron más de 60 becas a niños y adolescentes.

El apoyo cubre diferentes etapas educativas, desde la educación básica hasta la formación universitaria y técnica.

Las becas están orientadas a todos los niveles académicos: educación básica, educación media, bachillerato y educación superior.

La formación superior abarca tanto la universidad como la formación técnica.

Un padre de familia beneficiado valoró el apoyo y agradeció a FEPADE y a Laboratorios Pyle, empresa donde labora desde hace 11 años.

El programa busca respaldar la formación de los hijos de los colaboradores en distintas etapas de su trayectoria educativa.