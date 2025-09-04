60 millones de dólares provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo se usaran para mejorar la calidad del transporte público en el área metropolitana de San Salvador y la seguridad vial en la carretera Panamericana, Comalapa y Troncal del Norte, además se busca aplicar un pago electrónico en buses y microbuses y optimizar la planificación de las rutas.

En el país no es la primera vez que se intenta implementar este sistema de pago, en 2012 se aprobó una deuda de 45 millones de dólares para el sistema integrado prepago y luego se contrató a la empresa del sistema único de boletos electrónicos, subes para el cobro electrónico del pasaje. La medida no fue muy popular en la población y se descontinuó de las unidades que lo poseían.

La diputada Claudia Ortiz de Vamos, dio su postura ante el préstamo adquirido por el país y algunas consecuencias de aprobar más deuda.

El 70% de la población usa el servicio de transporte colectivo, consultamos con algunos usuarios que se necesita para mejorar la atención a los pasajeros, mejoramiento de rutas y cambio de unidades.

El préstamo aprobado por los diputados se tiene que pagar en los próximos 25 años, además el empréstito incluye un Centro de Control Integrado de gestión del transporte público, desarrollo del recurso humano incorporando perspectiva de género y un plan integral de movilidad e incluye un análisis de la sostenibilidad financiera del sector.