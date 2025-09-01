El Salvador enfrentará un déficit de casi 6 millones de quintales de granos básicos en el ciclo agrícola 2025-2026 debido a lluvias excesivas pronosticadas para septiembre y la deficiencia de sistemas de riego, según alertaron productores agropecuarios.

El Ministerio de Medio Ambiente prevé condiciones húmedas que afectarán especialmente al frijol, cultivo sensible a la humedad, replicando pérdidas como las de 2023 cuando una tormenta tropical destruyó 600,000 quintales en tres días.

Con solo dos distritos de riego operativos (Zapotitlán y Atecoyo) de tres existentes, la producción esperada es de 19 millones de quintales frente a una demanda nacional de 25 millones, forzando dependencia de importaciones y evidenciando la urgencia de una política nacional agropecuaria.