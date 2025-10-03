El productor de Piratas del Caribe confirmó que Johnny Depp podría regresar como Jack Sparrow en la sexta entrega si aprueba el nuevo guion que actualmente desarrolla el escritor Ted Elliott, mientras que Margot Robbie mantendría su vinculación al proyecto anunciado hace cuatro años, pero que fue pausado tras la salida abrupta de Depp por sus problemas legales.

El productor, quien se mostró esperanzado en que Depp acepte el papel si le satisface el libreto, admitió que la producción no comenzará hasta contar con una historia sólida, a diferencia de Keira Knightley, quien afirmó no haber sido contactada y recordar poco de su personaje de 2003.

Esta posible reunión de figuras clave busca revitalizar la franquicia luego del impasse generado por la controversia judicial del actor protagónico.