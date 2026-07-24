Producción de maíz y frijol cubrirá demanda nacional y estabilizará precios, según gremiales

Las primeras siembras de 2026, realizadas entre el 20 de abril y el 14 de mayo en 12 zonas productivas de El Salvador, han generado una producción de 12 millones de quintales de maíz, 900 mil quintales de frijol y hortalizas suficientes para cubrir el 70 por ciento del consumo nacional, según el balance presentado por la Nacional de Trabajadores Agropecuarios y la Mesa Agropecuaria, que destacaron que estos resultados garantizan el abastecimiento de granos básicos en el país.

Los productores señalaron que la siembra adelantada, que no se realizaba en abril desde hace 30 años, fue posible gracias a la humedad del suelo entre 20 y 25 centímetros, lo que permitió que el maíz naciera y ya esté en etapa de elote y pintado, representando una cosecha lograda.

La estrategia, desarrollada junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería, incluyó semillas de alto rendimiento, insumos de calidad y asistencia técnica, mientras que el MAG dotó de achicadoras y punteras con capacidad de soportar hasta 30 días sin agua a los productores con riego.

Las gremiales afirmaron que esta producción cubre la demanda nacional de maíz para pupusas y tortillas, y ayudará a evitar escasez y aumentos en la canasta básica.