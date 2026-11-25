La producción nacional de maíz y frijol ya cubre entre el 70 % y el 100 % del abastecimiento del país, según aseguró en redes sociales el viceministro de Agricultura.

El funcionario indicó que esa cobertura se alcanza aun cuando todavía no se ha recolectado ni el 10 % de la cosecha.

Además, ya operan más de 100 desgranadoras en distintas zonas del territorio.

Entre las unidades en operación se incluyen equipos autopropulsados adaptados al terreno de difícil acceso, que agilizan las labores agrícolas desde esta madrugada.