El presidente de Campo, Luis Treminio, informó que el país enfrenta un déficit de seis millones de quintales de granos básicos al cierre del ciclo 2025-2026, pese a que las lluvias no han provocado daños directos en los cultivos.

Este déficit, aunque menor que los diez millones registrados el año pasado, refleja la necesidad de reforzar la producción nacional.

Para suplir la demanda, el sector agrícola estima requerir más de 4.7 millones de quintales de maíz y cientos de miles de sorgo, arroz y frijoles.