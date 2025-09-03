Cinco días hábiles posteriores a la notificación de una esquela por parte del Viceministerio de Transporte, usted puede apelar de no estar de acuerdo con dicha infracción ante la unidad de procedimientos legales de tránsito del VMT, pero ¿qué sanciones se pueden apelar?

Por circular vehículos no matriculados, conducir haciendo uso del celular u otro objeto, no utilizar el cinturón de seguridad y no contar con luces en su automóvil delanteras o traseras, son las sanciones más comunes que se colocan en el país. El experto señala, que para el proceso de apelación se deben presentar pruebas suficientes que acredite su versión.

Más de 27,000 esquelas se han impuesto a conductores, según revelan últimos datos del Viceministerio de Transporte, de estas el 79.6% fueron colocadas a conductores de vehículos particulares.