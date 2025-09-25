El exministro de Turismo, José Napoleón Duarte, y su grupo familiar fueron enviados a juicio por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito. La cámara segunda de lo civil de la primera sección del centro de San Salvador encontró 72 irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, por un monto que supera los 572,015 dólares.

En el caso del exfuncionario las inconsistencias son 21, y fueron detectadas durante el ejercicio de sus cargos como ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo y director del Consejo Salvadoreño del Café; entre los años 2009 al 2019.

La esposa e hijos de duarte son procesados por 51 anomalías en sus reportes financieros, ya que figuran pagos de productos bancarios, compras de vehículos y productos que no han podido justificar.

El proceso judicial contra de Duarte y su familia inició en julio de 2024 luego de una demanda civil contra los imputados; quienes de ser encontrados culpables por enriquecimiento ilícito deberán reintegrar el dinero al Estado.