Menores de 14 años y adultos mayores de 79 años anteriormente tenían el beneficio de quedar exentos de entrevista para obtener la visa no inmigrante, una disposición que a partir del 2 de septiembre se elimina según ha anunciado el departamento de Estado de Estados Unidos, es decir, que la mayoría de los solicitantes por primera vez o renovación deberán realizar una entrevista presencial con un oficial consular para obtener su visa B1 o B2, incluidas las visas temporales de trabajo, transferidos dentro de la empresa, estudiantes y participantes de intercambio educativo o cultural.

El experto señala que, con esta actualización, incrementará la cantidad de personas que agenden citas para la obtención de sus visas, aumentando así el tiempo de esperar.

Sin embargo, todavía hay un grupo reducido de solicitantes que califican para la exención del requisito de entrevista presencial, como aquellos que solicitan visas de tipo diplomático, oficial o de organizaciones internacionales.