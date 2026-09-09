Proceso para el ingreso de bienes de salvadoreños retornados

Muchos salvadoreños que residen en el exterior están retornando a El Salvador, y aprovechan exención de impuesto a la importación de menaje de casa hasta por $100,000, que incluye la importación de dos vehículos livianos que se deberá conservar en su propiedad por al menos dos años, según lo establece la ley especial de beneficios y protección para la diáspora y personas en movilidad humana.

Algunas empresas que se encargan del transportan el mobiliario de casa desde el exterior, están atendiendo 25 casos de los connacionales cada trimestre en promedio.

El menaje de casa incluye muebles, electrodomésticos, instrumentos musicales, artículos de jardinería, juguetes, bicicletas, lanchas rápidas, entre otros, ya sean nuevos o usados.

Para ser beneficiado con esta ley debe ser salvadoreños por nacimiento o por naturalización, residir en cualquier país en el extranjero y manifestar debidamente su intención de retornar a El Salvador, por lo que tiene que presentar la declaración jurada en la Dirección General de Migración y Extranjería.

La mayoría de los salvadoreños que están enviando sus bienes con los incentivos de esta ley, residen en Estados Unidos, pero las empresas que realizan el trabajo logístico también han atendido casos en diversos países.

Para ser beneficiado con esta exención de impuesto a la importación de menaje de casa, no importa su estatus migratorio.

El menaje de casa puede importarlo libre de impuesto de una sola vez o de forma escalonada en un periodo de 5 años, sin superar el monto de hasta $100,000.