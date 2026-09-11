Proceso para apelar una multa de tránsito

José Morán es uno de los muchos salvadoreños que aseguran que han recibido una multa de tránsito sin merecerla, ante esta inconformidad hay una serie de pasos para apelar la infracción, en el caso de José no lo hizo, durante 2025 hubo más de 130,000 esquelas casi el 80% fueron para conductores particulares y 2026 inició con un incremento de más del 70%.

Los pasos para poder apelar una sanción de tránsito son las siguientes:

El conductor debe entrar a www.vmt.gob y descargar el formulario de inconformidad, presentarte a una oficina del VMT con dicho formulario en un plazo menor a cinco días para iniciar el proceso, sin embargo, reconocer que realizamos una mala maniobra y pagar el monto es una medida correctiva según expertos.

Expertos en movilidad señalan que esto se puede evitar si se respeta el reglamento vigente por ejemplo no realizando acciones como esta que a diario se ven sobre la calle San Antonio Abad en San Salvador. Además de otras como no invadir carril o cruzarse semáforos en rojo, y de no recibir una multa puede prevenir un accidente.