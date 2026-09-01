Proceso legal que enfrentan los responsables de accidentes de tránsito con víctimas

Un accidente de tránsito puede terminar en un proceso penal para el responsable de ocasionarlo, aunque no en todos los casos, si una persona muere, podría enfrentar un proceso por homicidio culposo, cuando hay lesionados, el caso dependerá de la gravedad y de las circunstancias en que ocurrió el accidente.

La situación puede complicarse aún más cuando se determina que hubo conducción peligrosa, por ejemplo, bajo los efectos del alcohol o drogas, las reformas aprobadas en 2024 endurecieron las consecuencias para este tipo de casos y también modificaron las reglas sobre la conciliación, no todos los accidentes de tránsito pueden resolverse mediante un acuerdo entre las partes.

Cuando existen estas circunstancias, las penas pueden alcanzar hasta 10 años de prisión para conductores de vehículos livianos y hasta 15 años cuando se trata de transporte colectivo o de carga.

Pero el proceso no termina con la responsabilidad penal, las víctimas o sus familiares también pueden reclamar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

En cada caso, serán las investigaciones y las pruebas las que determinen qué responsabilidad corresponde al conductor y cuáles serán las consecuencias legales.