Inició el juicio contra siete ciudadanos guatemaltecos, acusados de tráfico ilícito y tenencia de drogas, así como portación ilegal de armas de fuego. Los detenidos fueron capturados el 28 de agosto de 2023, durante un registro en una vivienda ubicada en la colonia Escalón en San Salvador.

En el procedimiento, las autoridades incautaron cocaína, setenta y cuatro paquetes de marihuana, armas de fuego y dos vehículos.

La representación fiscal solicitó la pena máxima para los imputados. El juicio se desarrolla en el tribunal cuarto de sentencia de San Salvador. Según las autoridades, en lo que va de 2025, en el país se han decomisado más de 18 toneladas de distintas drogas.