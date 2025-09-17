Al año, un aproximado de 15 mil vehículos usados trae a país la asociación de importadores de vehículos de El Salvador; y es que en los últimos años se ha visto un crecimiento en la adquisición de automóviles, según el presidente de AIVES, los sedan son los más solicitados por los clientes, pero, ¿cuál es el parte del procedimiento que realizan los importadores en Estados Unidos para traer un vehículo?

El tiempo de espera para la importación de un vehículo depende del tipo de transporte elegido. Por vía terrestre, el proceso puede tardar un promedio de 10 días, mientras que el transporte marítimo puede demorar dos meses o más.

Una vez que el vehículo llega a El Salvador, se deben realizar diversos trámites, entre ellos la declaración correspondiente en aduanas, donde se calculan los impuestos a pagar, como el IVA y el costo de la primera matrícula. Posteriormente, el vehículo debe someterse a una revisión física según el nivel de riesgo asignado.

Finalmente, tras completar los pagos y trámites pendientes, se autoriza la salida del vehículo y se realiza la verificación de la Policía Nacional Civil para obtener la matrícula emitida por el Viceministerio de Transporte.

Sin embargo, existen ciertos factores que impida el ingreso de un vehículo al país. Y aunque los tributos para los vehículos híbridos y eléctricos son menores, no existe mucha demanda en El Salvador de estos, debido al poco conocimiento de los clientes.