Según el requerimiento fiscal, la víctima recibió un mensaje de una supuesta amiga que le aseguró haberle enviado objetos de valor desde Estados Unidos, por un aproximado de 20,890 dólares, pero para retirarlos le exigió depositar 5,900 en dos cuentas bancarias, una de ellas perteneciente al imputado.

La víctima realizó la transacción, pero perdió contacto con la persona, cuyo número telefónico provenía aparentemente de Filipinas.

El imputado deberá presentarse el día 15 de cada mes ante el juzgado primero de instrucción de Soyapango, abstenerse de salir del país y cancelar una caución económica de 300 dólares.

Recientemente las autoridades alertaron sobre las llamadas mulas financieras que son personas que prestan sus cuentas bancarias para el manejo de dinero ilícito.