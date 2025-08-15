La víctima tenía 21 años de edad y el procesado ejercía superioridad moral, intelectual y violencia económica, a través de cámaras de videovigilancia se observa como Castro, luego de una discusión le entrega una pastilla a la joven, el imputado no impidió que hiciera ingesta del medicamento, retirándose del lugar sin alertar lo sucedido.

La mujer falleció en un centro asistencial por intoxicación aguda por fosfuro de aluminio. El juzgado primero de paz de Jiquilisco decretó detención provisional para el hombre, mientras que el caso pasa al tribunal especializado para una vida libre de violencia para las mujeres en San Miguel.