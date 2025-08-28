Problemas legales con autos afectan a dueños y arrendadores en El Salvador, según la abogada Rosina Valiente, quien detalla que las estafas en compra y renta se han incrementado.

Muchos adquieren vehículos sin verificar reportes de robo o sin inscribir la compra-venta, lo que genera embargos y pérdidas. Además, quienes arriendan sus carros enfrentan impagos y daños no cubiertos por seguros.

La especialista recomienda contratos notariales, seguros completos y GPS para evitar fraudes que comprometan finanzas y patrimonio.