Edwin Mauricio Alvarado Lazo fue condenado a 66 años de prisión por violación y feminicidio en contra de una menor de edad, luego de que un tribunal determinara que los hechos ocurrieron en 2023 en el reparto La Campanera, en Soyapango.

Durante el juicio se estableció que el acusado interceptó a la adolescente, la llevó a su vivienda y abusó sexualmente de ella, antes de asesinarla y darse a la fuga.

La sentencia, que refleja la gravedad del crimen y la contundencia de las pruebas presentadas, busca enviar un mensaje contra la impunidad en casos de violencia de género.