El príncipe William visitó por primera vez 10 Downing Street, residencia oficial y sede de trabajo del primer ministro del Reino Unido, para reunirse con Andy Burnham.

Era la primera vez que el heredero al trono visitaba el emblemático edificio para reunirse con un primer ministro en funciones.

Esta también fue la primera visita de un integrante de alto rango de la familia real a esa residencia desde diciembre de 2012, cuando la reina Isabel II acudió a una reunión del gabinete con David Cameron.