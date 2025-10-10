Hasta el mes de agosto, más de 1.5 millones de tarjetas de crédito circulan en El Salvador; según cifras de la Defensoría del Consumidor. Solo entre enero y septiembre el 52.33% de las denuncias que recibió la institución fueron por cobros, cargos y comisiones indebidas en este producto financiero; pero además de ello, hay otras quejas que siguen llegando a sus puntos de atención.

Los planes de pago por sobreendeudamiento es el segundo motivo por el que 201 consumidores consultaron a la Defensoría. De hecho, el uso inadecuado de las tarjetas de crédito es uno de los principales errores que cometen las personas afirma Sara Choto; sumado a la creencia de que se trata de dinero gratis.

La población tiene opiniones divididas sobre el uso de las tarjetas de crédito, aunque algunos de los consultados dicen tener un presupuesto para cancelar las compras que realizan con este instrumento de crédito.

La Defensoría del Consumidor también revela que hasta agosto hay 976,154 deudores en tarjetas de crédito, 10,864 más en comparación con el mes de julio.