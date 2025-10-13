Y es que los accidentes de tránsito continúan al alza. Según el observatorio de seguridad vial, del 1 de enero al 10 de octubre ya se registran 16,721 siniestros viales, lo que representa un incremento del 9% en comparación con el mismo periodo de 2024. Estos hechos han dejado 9,985 lesionados y 917 fallecidos, además de la detención de mil 659 personas por conducción peligrosa.

Entre las principales causas de estos accidentes destacan la distracción del conductor, la invasión de carril, no guardar distancia y el irrespeto a las señales de tránsito.

Los departamentos con mayor cantidad de percances son San Salvador, que supera los 5,000 accidentes, seguido de La Libertad con 2,534 y San Miguel con 1,998.

Según socorristas las carreteras donde más se reportan siniestros viales son la de Comalapa, la Panamericana, la ruta al Puerto de La Libertad y la Troncal del Norte, son consideradas entre las más peligrosas del país.