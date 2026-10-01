Principales causas de accidentes en el transporte de carga pesada

Falta de experiencia al volante, es la principal causa de accidentes, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga, señaló que la mayoría de los conductores de este tipo de vehículo, no cuentan ni con los permisos, ni la capacitación necesaria para conducir un automotor como estos.

Conductores de transporte de carga, señalan que el mantenimiento, que incluye revisiones preventivas y correctivas de los sistemas, son importantes para evitar este tipo de siniestros.

Sin embargo, Alfaro menciona una realidad distinta, relacionada con el exceso de velocidad con la que circulan los conductores y es que en muchos casos donde se han visto involucradas rastras, camiones, pipas, volquetas, entre otros, fallas en el sistema de frenos es la primera hipótesis que siempre se maneja.

Pero no solo los conductores necesitan capacitarse en el rubro, el presidente de ASTIC, señala que existe la urgente necesidad de capacitar a los empresarios para el buen manejo del transporte de carga y el personal.

Durante los primeros nueves meses del año, el observatorio nacional de seguridad vial ha contabilizado un total de 1,142 accidentes de tránsito que han sido protagonizados por vehículos de carga pesada, siniestros que han dejado 65 personas fallecidas y 454 lesionados.