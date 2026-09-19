Prince Royce cuestiona nominaciones de los Latin Grammy en la categoría de bachata

El cantante señala que ninguno de los discos nominados es propiamente de bachata.

Prince Royce alzó la voz tras conocer las nominaciones de los Latin Grammy 2026, especialmente en la categoría de mejor álbum de merengue bachata, y cuestionó que, según su análisis, ninguno de los discos nominados sea propiamente de bachata.

El cantante señaló que aproximadamente el 15 % de la música incluida en esos proyectos corresponde a este género.

Aclaró que sus comentarios no buscan restarle importancia al merengue, sino llamar la atención sobre la representación de la bachata, género que considera parte de una cultura e identidad propia.

También cuestionó que factores como las relaciones, campañas o popularidad puedan influir en los reconocimientos de la industria.

La ceremonia se realizará el 12 de noviembre en Las Vegas.

Prince Royce no figura entre los nominados de esta edición y acumula 15 nominaciones a lo largo de su carrera.