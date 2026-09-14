Primeros auxilios para mascotas

Las mascotas también necesitan atención de emergencia cuando enfrentar accidentes o situaciones que pongan en riesgo su vida, por lo que saber cómo actuar durante los primeros minutos puede marcar una diferencia.

Y porque una emergencia puede ocurrir en cualquier momento, ya sea en casa o durante un paseo, desde una herida o una quemadura, hasta un atragantamiento o algún tipo de traumatismo.

Además, socorristas señalan lo primordial que debe de contener un botiquín de primeros auxilios para los animales de compañía.

Por primera vez, Cruz Roja salvadoreña brindará un taller de primeros auxilios el próximo 3 de octubre de 8 de la mañana a 12 del mediodía en sus instalaciones, con el busca que los dueños de mascotas tengan conocimientos básicos para responder ante estas emergencias y para inscribirse debe visitar los sitios oficiales de la institución.