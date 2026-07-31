Primeras imágenes de Rapunzel revelan detalles del live action de «Enredados»

El rodaje del live action de Enredados ya dejó ver nuevas imágenes de Rapunzel, generando comentarios entre los seguidores de la clásica película animada de Disney.
Las fotografías del set muestran a la actriz que interpreta a Rapunzel con vestuario del personaje y una peluca que recrea su característica imagen.
Algunas imágenes han generado teorías entre los fans sobre posibles diferencias frente a la historia animada.
La producción busca llevar nuevamente a la pantalla la historia de la princesa de cabello mágico.