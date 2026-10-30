Primera cadena perpetua por violación de menor

En el oriente del país, se impuso la primera condena perpetua por abuso sexual, se trata del imputado Wilmer, Isaac González Hernández de 22 años, quién fue declarado culpable de haber violado a una niña de 13 años de edad en el distrito de San Simón, en el departamento de Morazán.

Según la acusación fiscal, la agresión se cometió entre febrero y junio de 2026.

Según la Fiscalía, las investigaciones revelaron que el imputado conoció a la víctima del 15 de febrero de 2026, y estableció contacto con ella a través de redes sociales, aprovechándose la diferencia de edad la manipuló para ganar su confianza. En tres ocasiones González llevó a la menor a diferentes lugares en los municipios de Ciudad Barrios, San Miguel y San Simón, para cometer la agresión sexual.

El 7 de junio de 2026, familiares de la víctima, denunciaron los hechos, luego de observar lesiones en el cuello de la menor. El ente fiscal inicio con la investigación y ordenó la realización de peritajes, médicos y psicológicos.

Además, el juez emitió medidas de garantía de no repetición entre las cuales están, que la víctima y su grupo familiar sea integrados a programas de ayuda humanitaria, asistencia psicológica para la adolescente y otros servicios. Además, se ordenó que la alcaldía del distrito de San Simón, realice jornadas de prevención sobre delitos sexuales.

Este es el primer caso juzgado a nivel nacional bajo la nueva reforma que establece prisión perpetua por delitos sexuales.