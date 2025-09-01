No existe un medicamento específico para tratar el dengue, según la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, una evaluación médica y exámenes físicos puede ayudar a los médicos para evitar la progresión de la enfermedad a formas graves, se recomienda consultar a un profesional de la salud, y evitar la automedicación, como el uso de aspirina, que podría empeorar la situación.

Los más afectados son los niños y adolescentes, los síntomas van desde una fiebre leve a intensa, dolor de cabeza, detrás de los ojos, de músculos y articulaciones.

Ante la amenaza, la ciudadanía toma medidas para evitar ser alcanzados por esta enfermedad, empezando con las medidas de higiene en sus viviendas.

Entre enero y julio de 2025, la Organización Mundial de la Salud reportó 4 millones de casos y más de 3,000 muertes en 97 países, se estima que al menos 96 millones de personas en el mundo, han manifestado la enfermedad clínicamente.