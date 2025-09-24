El Virus del Papiloma Humano puede convertirse en la causa principal de varios tipos de cáncer, principalmente el de cuello uterino, es el segundo más frecuente en mujeres en El Salvador. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 80% de hombres y mujeres con una vida sexual activa se contagian en algún momento de su vida.

Existen dos tipos del VPH: los de bajo riesgo, que suelen manifestarse con síntomas visibles, y los de alto riesgo, que en la mayoría de los casos permanecen asintomáticos.

Especialistas recomiendan realizar chequeos preventivos para un diagnóstico temprano como la citología y la prueba de VPH.

Sin embargo, la herramienta más efectiva para reducir los riesgos asociados al VPH es la vacunación, la OMS recomienda vacunar a niñas y niños entre los 9 y 14 años, antes del inicio de la vida sexual.

En El Salvador en el sistema nacional de vacunación es aplicada hasta los 21 años.

Pero también puede aplicarse en personas adultas, en el sistema privado se encuentra disponible la gardasil 9, la vacuna contra 9 sepas, se aplican en 3 dosis, el costo de cada una es de $250 a $300.

El cáncer de cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más común entre las mujeres a nivel mundial, en Las Américas más de 78,000 mujeres son diagnosticadas cada año y alrededor de 40,000 fallecen a causa de esta enfermedad, según estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud.