Prevención de la rabia

La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso y se transmite principalmente por la mordedura o el contacto con la saliva de un animal infectado.

Pero ¿cómo identificar si su mascota enfrenta un cuadro de rabia?

La vacunación ha sido clave para controlar la enfermedad en animales y evitar el contagio a humanos en El Salvador que desde hace más de 15 años se mantiene con cero casos.

El riesgo también se mantiene a nivel regional, entre 2023 y agosto de 2026, en Las Américas se reportaron 62 casos de rabia en humanos, 32 estuvieron relacionados con la transmisión por perros, para prevenir la enfermedad los países de la región vacunan cada año al menos 50 millones de caninos.

Ante este panorama, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, presentó una nueva metodología para estimar con mayor precisión cuántos perros y gatos hay en América Latina y el Caribe, dónde se concentran y cuáles son sus características.

La información permitirá identificar zonas de mayor riesgo y fortalecer la vacunación y vigilancia de enfermedades que pueden transmitirse de los animales a las personas.