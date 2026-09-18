Prevén temporal para la próxima semana

Un posible temporal podría estar registrando el territorio salvadoreño en los próximos días, destaca el último informe del Ministerio de Medio Ambiente, un panorama que corresponde a un campo depresionario.

Pero ¿a qué se le pueden llamar lluvias de tipo temporal?

Además, aunque es un escenario que aún se encuentra en incertidumbre, meteorólogos esperan que semanas después nuevamente incrementen las lluvias en el territorio, debido a la formación de un sistema de baja presión al sur de Centroamérica.

Todo el territorio salvadoreño se verá influenciado por estas condiciones, pero el oriente del país, la zona costera y la zona montañosa podrían registrar mayor cantidad de lluvias.