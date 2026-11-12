Prevén lluvias y tormentas puntuales para mañana en cordilleras y zonas del norte

Para mañana se prevén lluvias y tormentas puntuales durante la tarde, especialmente en las cordilleras Apaneca Ilamatepec.

El Bálsamo y Jucuarán, Intipucá, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Las precipitaciones también afectarían sectores del norte de Chalatenango y Morazán.

Por la noche, las lluvias podrían extenderse a zonas de Chalatenango, San Salvador y Cuscatlán.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales explica que estas condiciones estarán influenciadas por el flujo del este y la presencia de vaguadas.

El ambiente será cálido por la tarde y fresco durante la noche y la madrugada.