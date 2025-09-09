320 millones de dólares, es la proyección del presupuesto que tiene la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados para el próximo año, para la ejecución de diferentes proyectos en el territorio mencionó el presidente de la institución.

Y es que uno de los principales proyectos que está realizando ANDA es el cambio de tuberías dañadas, son 50 kilómetros los que se pretenden sustituir, utilizando, según el funcionario, un material con mayor resistencia a la fuerza del agua y presiones externas.

Castañeda añadió que se han realizado más de 41,000 reparaciones de tuberías dañadas, enfocadas mayormente en el área metropolitana de San Salvador.