Cada 30 de septiembre el Ministerio de Hacienda debe presentar ante la Asamblea Legislativa el presupuesto general del estado, que contiene a detalle los recursos económicos que utilizará el gobierno para operar durante el próximo año; además de las estimaciones de ingresos y egresos. La base legal que rige este presupuesto está contemplado en los artículos 167 y del 226 al 229 de la Constitución de la República, así como en la ley orgánica de administración financiera del Estado.

Dicho documento consta de un ciclo que inicia con la formulación del presupuesto entre enero y septiembre, periodo en el cual las instituciones públicas deben presentar al Ministerio de Hacienda el estimado de recursos que utilizaran el año siguiente, una vez se cuenta con esta información; Hacienda elabora un informe que es entregado al presidente de la República, quien lo somete a consideración y aprobación del consejo de ministros. Si dan el visto bueno, el proyecto regresa al ministro de Hacienda que finalmente lo presenta al legislativo. Ya en el primer órgano de Estado, la propuesta presupuestaria deberá ser sometida a discusión y aprobación entre los meses de octubre a diciembre.

Pero, ¿qué sucede si el presupuesto no es aprobado antes de comenzar el nuevo año? Pues de acuerdo con el artículo 38 de la ley orgánica de administración financiera del Estado, el gobierno tendrá que iniciar el nuevo ejercicio fiscal aplicando el presupuesto y salarios vigentes del año anterior. Cabe destacar que para este 2025, el presupuesto general del estado asciende a 9,663 millones de dólares, y fue aprobado el 18 de diciembre de 2024 con 57 votos a favor de la Asamblea Legislativa.