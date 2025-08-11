El próximo mes, el Ministerio de Hacienda deberá presentar el anteproyecto del presupuesto general de la nación para el año 2026, el cual debe formularse de acuerdo a que sus egresos sean equivalentes al total de los ingresos estimados a recolectarse para mantener un equilibrio, la estructura tributaria depende de la actividad económica nacional.

Para que El Salvador pueda tener mayores ingresos, el Fondo Monetario Internacional recomendó al gobierno impulsar nuevos impuestos.

Para este año la brecha presupuestaria que se redujo a cero dólares según el gobierno.

Lo que significa que el estado no tendría que recurrir a préstamos para cumplir con el pago de todas sus obligaciones, porque su plan de gastos para el ejercicio fiscal 2025 tendría que ser autosostenible.