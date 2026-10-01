Presupuesto General de la Nación 2027

Más de 12,000 millones de dólares contempla el presupuesto de El Salvador propuesto por el gobierno para el año 2027.

Esta es la cifra que plantea el gobierno para el presupuesto de El Salvador en 2027, $12,421 millones, $1,865 millones más que lo aprobado para 2026, un incremento del 17.7%, para respaldar este gasto, hacienda proyecta $10,419.2 millones en ingresos corrientes, de los cuales $9,569 millones provendrían de la recaudación tributaria. El proyecto además presenta una brecha presupuestaria de $515 millones.

En la distribución general, educación concentra la mayor asignación, con $3,416 millones, equivalente al 8.1% del Producto Interno Bruto, le siguen Salud con $1,493.1 millones, y justicia y defensa, que en conjunto contarían con $997.2 millones.

También se contemplan recursos para subsidios, infraestructura y $40 millones para las elecciones de 2027.

En Educación, los recursos se destinarán, a infraestructura escolar, tecnología, conectividad, becas y la entrega de uniformes, zapatos y útiles. Además, el proyecto plantea reorientar $40 millones de seguridad y defensa hacia educación.

El proyecto ahora pasará a la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, donde se deberán revisar las proyecciones de ingresos, los gastos y las asignaciones para cada institución.