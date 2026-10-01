Presupuesto General de la Nación 2027

Esta es la cifra que plantea el gobierno para el presupuesto de El Salvador en 2027, $12,421 millones, $1,865 millones más que lo aprobado para 2026, un incremento del 17.7%, para respaldar este gasto, hacienda proyecta $10,419.2 millones en ingresos corrientes, de los cuales $9,569 millones provendrían de la recaudación tributaria. El proyecto además presenta una brecha presupuestaria de $515 millones.

En la distribución general, educación concentra la mayor asignación, con $3,416 millones, equivalente al 8.1% del Producto Interno Bruto, le siguen Salud con $1,493.1 millones, y justicia y defensa, que en conjunto contarían con $997.2 millones.

También se contemplan recursos para subsidios, infraestructura y $40 millones para las elecciones de 2027.

En Educación, los recursos se destinarán, a infraestructura escolar, tecnología, conectividad, becas y la entrega de uniformes, zapatos y útiles. Además, el proyecto plantea reorientar $40 millones de seguridad y defensa hacia educación.

El proyecto ahora pasará a la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, donde se deberán revisar las proyecciones de ingresos, los gastos y las asignaciones para cada institución.